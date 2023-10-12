Лучше готовиться уже сейчас: сильная магнитная буря застанет россиян врасплох — точная дата названа

Отмечается, что электромагнитные всплески в 4 балла по шкале K-index прогнозируются в воскресенье, 15 октября, и продержатся потом еще несколько дней.

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Специалисты предупредили метеозависимых людей о том, что нужно соблюдать меры предосторожности до конца октября, так как ожидается сильная буря до 6 баллов.

Они напомнили, что подобное явление зачастую влияет на артериальное давление, может привести к нарушению сердечного ритма, головным болям, недомоганию, слабости и усталости, пишет sportkp.ru.