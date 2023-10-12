Словно второе лето: россиян обрадовали теплыми выходными с температурой выше 25 градусов

Погода в России часто преподносит сюрпризы. Недавно в ряде регионов прошло похолодание, а где-то были заморозки и снег. Но в октябре еще вернется тепло. На днях стало известно, что с 12 октября в Москве потеплеет. Воздух прогреется днем до +12 градусов, а на выходных термометры покажут до +14 градусов.

А жителей Краснодарского края порадует возвращение летней погоды на несколько дней, об этом заявила представитель краевого гидрометцентра Светлана Попова.