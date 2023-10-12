Что нужно дать герани, чтобы она цвела без остановки: рецепт стимулятора — стоит 3 копейки

Если вы очень ждете цветения герани, а растение упрямится, не торопитесь тратить деньги на дорогие стимуляторы. Ведь эффективное средство можно приготовить своими руками. Оно обойдется вам в копейки. А результат будет выше всяких похвал.

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Речь идет о водном растворе йода. Все очень просто. Возьмите литр отстоявшейся или дождевой воды. Добавьте в нее 2 капли препарата и энергично все перемешайте.

Готовый состав необходимо внести методом полива: вдоль стенок горшка. Чтобы не обжечь корни. Эффект от подкормки не заставит себя долго ждать: первые бутоны появятся уже через 3 недели.

Важно! Процедуру можно проводить раз в 21 день, не чаще. Если переборщить, это может навредить кусту. Соблюдайте эти условия, и ваше растение будет цвести без остановки.

Источник: cveti-rasteniya.ru