Поползет вниз: аналитик рассказал, что будет с курсом доллара в ближайшее время после указа президента РФ

В последнее время курс доллара часто меняется. Этой осенью была преодолена планка в 101 рубль за доллар. Вырос и евро. Многих это напугало. Эксперты отмечали, что такое развитие событий было ожидаемо. При этом ЦБ повысил повысил ключевую ставку до 13% годовых на фоне высокой инфляции. А 11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами.
Аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассказал, что в ближайшее время ждать от курса доллара.
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«В сочетании с увеличением налоговых выплат (в том числе и начала разовых выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке) в этом месяце это дает нам основания понизить прогнозный ориентир курса доллара на конец месяца с 95-100 рублей до 90-95 рублей», – поделился эксперт.
Добавим, что курс американской валюты 12 октября упал на 3,5 рубля, до 96,70 рубля, об этом пишет «РИА Новости».