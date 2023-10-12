Поползет вниз: аналитик рассказал, что будет с курсом доллара в ближайшее время после указа президента РФ

Аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассказал, что в ближайшее время ждать от курса доллара.

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«В сочетании с увеличением налоговых выплат (в том числе и начала разовых выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке) в этом месяце это дает нам основания понизить прогнозный ориентир курса доллара на конец месяца с 95-100 рублей до 90-95 рублей», – поделился эксперт.

Добавим, что курс американской валюты 12 октября упал на 3,5 рубля, до 96,70 рубля, об этом пишет «РИА Новости».