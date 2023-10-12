Когда нужно укрывать клубнику на зиму: до или после наступления холодов — ответ всех удивит

Многие садоводы спешат утеплить клубнику до наступления заморозков. При этом они совершенно не смотрят на сорт культуры. Полагая, что это не особо важно. А на самом деле он имеет огромное значение.

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Движение сока и прочие процессы завершаются тогда, когда температура воздуха опускается до 0-2 градусов. И держится в этих пределах на протяжение нескольких дней.

Поэтому не стоит спешить, если ваш сорт не очень чувствителен к холоду. Большинство кустов могут обойтись без укрытия при нулевой температуре.

А некоторые сорта вроде ремонтантной клубники «Чудо мира» отлично себя чувствуют даже при минусовых показателях.

Совсем другое дело, если у вас посажены теплолюбивые виды. Например, такие как «Клери», «Мальвина» и «Мармелад». Их стоит укутать до наступления ощутимых заморозков. Это железное правило, которое должен запомнить каждый садовод.

Источник: tut-news.ru