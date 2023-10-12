Комфортная и теплая: за этой верхней одеждой стоят очереди — главный тренд 2023 года

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Первыми в списке оказались бомберы. Они уже давно стали актуальными. Стилист посоветовала отдавать предпочтение укороченным вариантам. Также она призналась, что отлично будут смотреться модели оверсайз.

Эти советы касаются и кожаных курток. Абабкова пояснила, что оверсайз модели смотрятся стильно — также, как и укороченные. Но она подчеркнула, что нужно также присмотреться на куртки с потертостями на коже, которые стали хитом 2023 года.

А если хочется чего-то элегантного, то лучше выбрать пальто. На данный момент в тренде фасоны с объемными, акцентными плечи. Стилист заверила, что чем они больше, тем лучше, пишет портал «А теперь внимание!».