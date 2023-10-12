Цветы в доме подкармливаем банановыми корками: чистый восторг, сразу идут в рост, шикарные бутоны

Не стоит выбрасывать банановые корки. Это отличное удобрение для растений. Если их высушить, растолочь и вмешать в землю, цветы будут отлично себя чувствовать в такой почве.

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Если же цветок уже посажен и у вас в планах нет его пересадки, сделайте полезный настой из банановых корок и поливайте им растения.

В литровую банку с теплой водой положите корку от банана, закройте крышкой и настаивайте от двух до семи дней. Вода должна быть приятной температуры (примерно 40 градусов), но не горячей.

Чем дольше будет готовиться раствор, тем он будет насыщеннее. Но аромат у него еще тот, учтите этот момент. Разбавьте получившуюся жидкость водой в пропорции 1:1 и поливайте домашние цветы, результат не заставит себя долго ждать. Они станут сочными, пышными, красивыми!

Источник: wiki-dacha.ru