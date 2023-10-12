Вот как нужно хранить сыр, чтобы он был свежим несколько месяцев: никакого целлофана и бумаги

Опытные хозяйки уже давно поняли, что сыр нельзя держать в целлофане. Так как продукт в такой упаковке быстро портится. Некоторые используют вместо пленки бумагу. Но она справляется с задачей немногим лучше полиэтилена. На самом деле для длительного хранения нужен совсем другой материал.

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Речь идет о марле. Инструкция простая. Возьмите литр воды и 200 гр поваренной соли. Доведите жидкость до однородного состояния. Смочите в ней ткань и заверните в нее кусочек сыра. После этих манипуляций уберите продукт в холодильник. Можете не сомневаться: сыр останется свежим на протяжение 6 месяцев или даже больше.

Источник: heaclub.ru