Никогда сыр не оставляйте в заводской упаковке: достали, завернули — не в пленку

Сейчас большое разнообразие сыров на рынке, однако люди стали забывать, что этот продукт требует к себе особенного подхода, поскольку является продуктом живым и скоропортящимся.

Никогда не оставляйте сыр в заводской упаковке, в ней он быстро начнет преть и покрываться плесенью.

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Обязательно достаньте продукт и заверните либо в пергамент, либо в фольгу. Все, только два варианта. В простой бумаге он быстро засохнет, в пищевой пленке не будет долго храниться.

Далее желательно поместить сыр контейнер и закрыть.

И внимательно относитесь к сырам с плесенью, их нужно упаковывать в контейнер обязательно, иначе грибки распространятся на продуктах во всем холодильнике.

Источник: дзен-канал «СберМаркет»