Для очищения унитаза берем 3 капли йода: ржавчина, известковый налет, грязь, — все растворяется

Если вы столкнулись с трудновыводимыми пятнами на унитазе вроде ржавчины и известкового налета, не торопитесь покупать химию.
Самые дешевые средства, которые есть у каждого в доме справятся с загрязнениями ни чуть не хуже, а то и лучше некоторых продуктов, созданных специально для мытья санфаянса.
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Небольшое количество столового уксуса 9% подогрейте до 45 градусов, кипятить не нужно. Далее добавьте несколько капель йода.
Получившийся состав налейте унитаз, распределите по стенкам и оставьте на 5-6 часов. Далее пройдитесь по стенкам ершиком и промойте водой. Белизна будет безупречной!
Источник: Telegram-канал «Горничная»