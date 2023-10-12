Что делать с плетями от огурцов после сбора урожая — что выбрасывать, а что нет

Осенью после сбора урожая огурцов важно правильно разобраться с плетями и колышками, к которым вы привязывали растения. А почву необходимо продезинфицировать от вредителей и болезней.

Землю надо пролить раствором бордоской жидкости. Это обеззаразит грунт.

Веревки срезайте как есть, они вам больше не понадобятся. После сезона их утилизируют. Колышки тоже выкапывайте и обрабатывайте той же бордоской жидкостью.

Ботву от огурцов отправляйте в компост — листья перегниют за осень и весну и превратятся в отличное удобрение.

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