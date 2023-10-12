3 чайные ложки на ведро воды осенью — смородина завалит крупными ягодами

Смородину постоянно надо чистить от вредителей, только в этом случае у вас вырастут сладкие и крупные ягоды. Растение постоянно одолевает тля, клещи, а также болезнь мучнистая роса.

Лучше всего проводить обработку осенью после сбора урожая. Тогда в новом сезоне проблем у вас не будет. И подойдет бордоская жидкость.

Разведите в 10 литрах воды три чайные ложки препарата. Размешайте и опрыскивайте дерево.

Урожай в новом году будет расти как на дрожжах.

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