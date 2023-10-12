Вместо порошка смешиваем с содой мыло: еще никогда вещи не были так безупречны

В советские времена не было дорогих стиральных порошков, однако люди носили чистые и опрятные вещи. Как?

Дело в том, что в те времена хозяйки имели большую смекалку и быстро поняли, что хозяйственное мыло лучше порошка отстирывает пятна.

А в сочетании с содой не понадобится ни отбеливатель, ни пятновыводитель. Это средство можно с успехом использовать и на цветных вещах.

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Половину куска хозяйственного мыла натрите и бросьте в горячую воду, растворите.

Следом введите половину стакана обычной соды. Перемешайте.

Для отбеливания вещей можно добавить еще пачку лимонной кислоты, она идеально справляется с пятнами.

Замочите в растворе вещи на три часа. Результат будет потрясающим.

Источник: belnovosti.by