Вместо порошка смешиваем с содой мыло: еще никогда вещи не были так безупречны

В советские времена не было дорогих стиральных порошков, однако люди носили чистые и опрятные вещи. Как?
Дело в том, что в те времена хозяйки имели большую смекалку и быстро поняли, что хозяйственное мыло лучше порошка отстирывает пятна.
А в сочетании с содой не понадобится ни отбеливатель, ни пятновыводитель. Это средство можно с успехом использовать и на цветных вещах.
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Половину куска хозяйственного мыла натрите и бросьте в горячую воду, растворите.
Следом введите половину стакана обычной соды. Перемешайте.
Для отбеливания вещей можно добавить еще пачку лимонной кислоты, она идеально справляется с пятнами.
Замочите в растворе вещи на три часа. Результат будет потрясающим.
Источник: belnovosti.by