Лучшие сорта малины для дачи— ягода размером со спичечный коробок, посадил и забыл

Малина — капризное растение, и если за ней не ухаживать, то урожая летом вы не дождетесь. Многое еще зависит от сорта. Опытные агрономы заявляют, что лучшим для посадки на огороде является сорт «краса России».

Ягоды крупные, размером со спичечный коробок, сочные, сладкие. Можно собирать ведрами уже через год после посадки.

Также дачники советуют присмотреться к сортам «Патриция» и «новость Кузьмина».

Такая малина не требует ухода. Просто не забывайте поливать, если долго нет дождей. А так — посадили и забыли. Не болеют.

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