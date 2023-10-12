С чем смешать варенье, чтобы получилась густая начинка для пирога: мука — прошлый век

Чтобы испечь пирог с вареньем или джемом, нужно предварительно загустить начинку. Иначе под воздействием высоких температур, сладкая субстанция станет жидкой и вытечет на противень.

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Обычно хозяйки для этих целей используют муку. Но, как выяснилось, это прошлый век.

Шеф-повар Антон Сальников рекомендует смешивать варенье не с мукой, а с крахмалом. Подойдет как картофельный, так и кукурузный продукт.

Инструкция простая. Чтобы приготовить начинку для одного пирога, нужно взять две чайные ложки порошка. Добавить его в джем во время варки и хорошенько все перемешать.

Это все. Теперь можно смело выкладывать варенье на тесто и отправлять пирог в духовку. Можете не сомневаться: начинка никуда не убежит.

Источник: gorodovoy.ru