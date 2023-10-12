Уксус и соль — идеальное средство от желтизны на унитазе и ванне: пропитывается и белеет

Белые ванны, унитазы и раковины часто покрываются сложным желтым налетом, которые сложно убрать привычными средствами бытовой химии. Да и стоят они в наши дни слишком дорого.

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Вместе с тем каждая хозяйка может самостоятельно сделать отличное чистящее средство своими руками. Оно убирает грязь и минеральные отложения вроде мочевого камня и известкового налета.

Соедините уксус столовый 9% и мелкую пищевую соль, чтобы получилась паста.

Нанесите смесь на пожелтевшие участки и оставьте на несколько часов. Затем смойте состав чистой водой.

Источник: belnovosti.by