Осенью рассыпали по всем грядкам щепотку порошка — лучше 100 кг навоза и перегноя

Удобрение для почвы осенью. Фото: соцсети

Потратили всего 400 рублей.

Всего одно удобрение для почвы способно заменить 100 килограмм навоза и перегноя. И это не преувеличение. Попробуйте, вдруг, поможет. Это средство копеечное, вы сможете сэкономить.

Удобрять надо с осени, после сбора урожая. Идеальное время — октябрь и ноябрь. В этот период грунт хилый, его надо напитать полезными веществами.

Современные дачники используют горчичный жмых как альтернативу навозу. Это отходы от производства горчичного масла.

Это мелкий порошок желто-коричневого цвета. Агрономы уже доказали, что по питательной ценности один килограмм средства заменяет 100 килограммов навоза.

Достаточно рассыпать по всем грядкам щепотку порошка — почва станет рыхлой и плодородной. Потратите не более 400 рублей.

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