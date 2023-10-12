Осенью рассыпали по всем грядкам щепотку порошка — лучше 100 кг навоза и перегноя

Всего одно удобрение для почвы способно заменить 100 килограмм навоза и перегноя. И это не преувеличение. Попробуйте, вдруг, поможет. Это средство копеечное, вы сможете сэкономить.

Удобрять надо с осени, после сбора урожая. Идеальное время — октябрь и ноябрь. В этот период грунт хилый, его надо напитать полезными веществами.