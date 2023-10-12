Не узнаем орхидеи после этой подкормки — просто банановая корка: цветение шикарное

Не выбрасывайте банановые корки, из них можно приготовить очень эффективное удобрение для комнатных цветов. Эта подкормка подходит любому растению, но особенно ее обожают орхидеи.
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1–2 кожуры от бананов разместим в литровой банке, зальем теплой водой (около 40 градусов). Накроем крышкой, но не плотно.
Оставим настаиваться на 2–4 дня, максимум неделю. Чем дольше готовится удобрение, тем хуже пахнет, но действеннее.
Полученную жидкость разбавим водой (1:1) и используем для полива.
Источник: wiki-dacha.ru