Как убрать обвисший живот кухонной скалкой — за 7 дней уйдет до 5 см

Чтобы убрать обвисший живот — не обязательно пропадать сутками в спортзале и изнурять себя диетами. Существует народный способ, который действительно работает.
Вам понадобятся скалка и мед.
Сначала тщательно обмажьте живот медом. Пройдитесь и по бокам, захватите все проблемные участки в этом месте. Далее помойте руки и делайте массаж скалкой.
Начинайте с боков, проводим сверху вниз и обратно. Переходим к животу и также массируем тело.
Процедуру надо делать ежедневно не менее 30 минут. За семь дней у вас может уйти до пяти сантиметров. Это отличный результат.
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