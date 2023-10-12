Как убрать обвисший живот кухонной скалкой — за 7 дней уйдет до 5 см

Сначала тщательно обмажьте живот медом. Пройдитесь и по бокам, захватите все проблемные участки в этом месте. Далее помойте руки и делайте массаж скалкой.

Начинайте с боков, проводим сверху вниз и обратно. Переходим к животу и также массируем тело.

Процедуру надо делать ежедневно не менее 30 минут. За семь дней у вас может уйти до пяти сантиметров. Это отличный результат.

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