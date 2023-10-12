Если воняет затхлостью: налейте это средство в стиральную машину — исчезнут все неприятные запахи

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Инструкция простая. Налейте 60 миллилитров белизны в отсек для стирального порошка. Установите режим стирки при 60 градусах без отжима. Запустите цикл.

Важно: барабан машинки должен быть пустым. Только в этом случае трюк сработает как нужно.

Когда техника завершит работу, нужно запустить программу полоскания. Это поможет окончательно избавиться от наболевшей проблемы.

Источник: cleanipedia.com