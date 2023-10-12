Почему перед стиркой вещи лучше вымочить в соленой воде: многие даже не догадываются

Попробуйте стирку с солевым замачиванием, с ним вещи будут простирываться намного эффективнее.

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Растворите пару столовых ложек в теплой воде, замочите в ней вещи на пару часов. Отожмите и не ополаскивая бросьте в стиральную машинку.

Далее запустите процесс в необходимом режиме с порошком. На выходе вы получите идеально простиранные вещи без пятен.

Белое белье отстирается великолепно, вам не понадобится даже отбеливатель.

Источник: belnovosti.by