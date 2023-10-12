Мыши и крысы сбегут как ужаленные - максимально гуманный метод борьбы

Осенью и зимой мыши и крысы атакуют частные дома, сараи и теплицы в поисках укрытия. И бороться с грызунами надо, так как они испортят вам имущество.

Но лучше это делать максимально гуманно, не надо никого убивать. Не используйте никакие мышеловки и отравы. В эти ловушки вы можете попасть сами или ваши дети.

Существует средство, от которого грызуны будут бежать как ужаленные. И это перечная мята.

Достаточно купить в магазине препарат, смешать его с эфирным мятным маслом в равных пропорциях. Получится ароматный экстракт. И побрызгайте места скопления мышей и крыс - где они обожают бегать.

Незваные гости сбегут и больше не приблизятся к вашим хоромам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».