Прорыв в сельском хозяйстве! Удобрение для огурцов — завалят урожаем до конца осени, не будут болеть

Для того, чтобы огурцы плодоносили до конца осени и не болели — их надо правильно подкармливать. Садоводы называют это удобрение прорывом в сельском хозяйстве. Оно создано на основе органики и инновационных технологий.

Повышает урожайность, качество плодов, огурцы сладкие, ровные, листья не желтеют. Снимает стрессовые нагрузки, защищает от хлороза, повышает иммунитет растений.

Называется удобрение «Биобустер». Содержит азот, фосфор, калий, гуминовые и аминокислоты. Разводите один колпачок на один литр воды. Размешайте и заливайте под куст.

Периодичность — один раз в две недели.

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