Как добиться мощной густоты волос содой и уксусом: вспомнили советский рецепт

Активировать рост волос, а также добиться пышности шевелюры можно при помощи копеечной пищевой соды.

Подмешивайте чайную ложку средства в столовую ложку шампуня и мойте волосы, как обычно. Этот метод рекомендуется тем, у кого жирные корни.

Делайте процедуру не чаще двух раз в неделю, чтобы не пересушить волосы.

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А добиться нереального блеска, эффекта рассыпающихся волос вполне реально при ополаскивании волос раствором яблочного уксуса.

Разводите его в воде до чуть кислого вкуса и полоскайте в составе свои волосы. Смывать состав с головы не надо.

Источник: luv.ru