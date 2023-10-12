Чем поливать комнатные цветы, чтобы избавиться от мошек: сразу попадают и потомства не оставят

В цветочных горшках завелись мошки? Не ждите сложа руки, они никуда не исчезнут. Более того, количество вредителей будет расти с каждым днем.

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Чтобы избавиться от назойливых насекомых, не нужно распылять на растения вредную химию. Вопрос решается менее затратным и более приятным способом.

Инструкция простая. Приобретите эфирное масло мяты, пихты или эвкалипта. Добавьте несколько капель ароматной жидкости в воду для полива. Хорошо все перемешайте и как следует обработайте почву.

Насекомые не переносят резких запахов, они для них губительны. Поэтому эффект будет заметен после первой же процедуры. Мошки исчезнут или их станет значительно меньше.

Если не получиться решить вопрос с первого раза, повторите обработку еще раз.

Источник: novostivl.ru