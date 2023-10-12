Вместо почвы! Новый грунт для орхидей — цветут круглосуточно, корни прут отовсюду

Многие дачники выращивают орхидеи в коре сосны или мхе. Но это не совсем правильный вариант — в них заводятся мошки и другие вредители. А полезных веществ — минимум.

Существует новый способ посадки. Возьмите небольшой горшок и сделайте на дне дырки. Далее заложите в самый низ на два сантиметра мох. Он нужен для того, чтобы держалась влага.

Далее смешайте цеолит с мелким керамзитом в равных пропорциях и засыпайте корни орхидеи до полного горшка.

После пересадки удобрите растение «Орхивитом», согласно инструкции. Подкормка напитает цветы полезными веществами — все тут же бурно пойдет в рост.

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