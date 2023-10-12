Зачем стирать вещи с кулинарной фольгой: порошка тратится в разы меньше, белье безупречное

Сейчас в хозяйственных отделах продаются шарики для стирки. Они отлично выбивают грязь из белья, помогают в работе с пуховиками.

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Однако некоторые хозяйки предпочитают делать такие шарики самостоятельно из кулинарной алюминиевой фольги. Зачем?

Во-первых, обойдутся они для вас дешевле. Во-вторых, алюминий убирает при стирке статическое электричество.

Поэтому вещи будут не только хорошо простираны при минимуме использованного порошка, но не будут липнуть к телу в процессе носки.

Источник: belnovosti.by