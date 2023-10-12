Небывалый урожай! Сорта томатов, которые завалят плодами - не надо ухаживать, не страшны болезни

Существуют сорта томатов, которые отличаются высоким урожаем. Такие семена можно высаживать в открытом грунте даже в Сибири - не боятся перепадов температур, а в уходе практически не нуждаются.

Один из самых популярных - «Минусинские стаканы». Это розовые томаты, продолговатые по форме. Требуется подвязка, так как стебли вырастают до двух метров. Но подкормки не нужны, растут и так как на дрожжах.

Плоды мясистые, арбузные, не растрескиваются, масса плодов достигает 300 грамм.

Также дачники скупают сорт «Вечерние Алма-Аты». Тоже дает небывалый урожай, форма плода округлая, по сцену ярко-оранжевые с полосками. Стойкие к болезням.

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