Выкопали картошку — высадите на ее месте эти растения: проволочник сбежит сразу

После картофеля всегда старайтесь сеять растения-сидераты. Почва обычно истощена от картошки, она слишком много забирает в себя полезных веществ. А сидераты компенсируют их недостаток.
Кроме того, грунт после картофеля обычно сильно испорчен проволочником, который может истребить почти весь урожай. Некоторые растения проволочник не выносит и пропадает с участка, где они растут.
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Хорошо себя проявляет после картошки горчица. Обязательно высадите ее осенью, когда растение вырастет до 10 см срежьте и вкопайте в грунт на зиму. Повторите этот процесс ранней весной, также вкопайте горчицу в почву.
Источник: ogorod.ru