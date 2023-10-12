Выкопали картошку — высадите на ее месте эти растения: проволочник сбежит сразу

После картофеля всегда старайтесь сеять растения-сидераты. Почва обычно истощена от картошки, она слишком много забирает в себя полезных веществ. А сидераты компенсируют их недостаток.

Кроме того, грунт после картофеля обычно сильно испорчен проволочником, который может истребить почти весь урожай. Некоторые растения проволочник не выносит и пропадает с участка, где они растут.

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Хорошо себя проявляет после картошки горчица. Обязательно высадите ее осенью, когда растение вырастет до 10 см срежьте и вкопайте в грунт на зиму. Повторите этот процесс ранней весной, также вкопайте горчицу в почву.

Источник: ogorod.ru