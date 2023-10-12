0,5 чайной ложки популярного продукта, и герани снова пышно зацветут, листья перестанут желтеть

Именно в осенний и зимний периоды домашние растения испытывают стресс, так как им не хватает солнца и питательных элементов. Поэтому за геранями и другими цветами надо следить, подкармливать, чтобы они всегда оставались здоровыми.

Отличное удобрение - самый дешевый молотый кофе. Разведите в одном литре воды 0,5 чайной ложки ингредиента и перемешайте.

Добавьте чайную ложку аминосила. Это напитает в раствор питательными веществами - азотом, калием, магнием и другими.

Затем поливайте герани под корень. Рост листвы пойдет уже через несколько дней, набухнут пышные бутоны.

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