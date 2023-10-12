Одним движением приводим унитаз в порядок: жаль поздно узнали про это средство (рыжина растворяется махом)

Унитаз и ванну вы моментально приведете в порядок при помощи домашнего состава на основе дешевенькой пищевой соды и обычного столового уксуса.

Вместе они способны отмыть любую грязь, включая минеральные наслоения.

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К столовому уксусу добавьте три столовые ложки соды. Получится чистящая паста.

Нанесите ее на въевшийся налет и рыжие наслоения. Оставьте смесь на несколько минут для пропитки, с помощью губки и воды смойте загрязнения. Если проблема мощная, оставляйте смело пасту на час для воздействия, а потом приступайте к мытью.

Источник: Telegram-канал «Горничная»