Как выгнать кротов с огорода — самый добрый и эффективный метод без химии и ловушек

Кротов выгнать с дачного участка действительно очень сложно. Существует масса методов и далеко не все работают на практике.

Лучше сделать это по-доброму, без уничтожения. Не надо использовать химию, ловушки. С грызуном можно договориться и дипломатическим путем.

Пройдите к кучке — с одной стороны воткните в землю лопату, с другой — палку. Крот окажется в западне. Животное попытается вернуться обратно, но вход у него будет перекрыт.

Далее прокопайте возле лопаты небольшую ямку и заливайте туда воду из лейки.

В итоге крот выскочит на землю как ошпаренный. Отловите и выпустите в лес. Либо он сам убежит далеко и на долго.

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