Обычным уксусом смываем мощную грязь с покрытий: стекло, унитаз, шкафы и раковина сразу сияют

Домашняя бытовая химия стоит сейчас немалых денег, к тому же далеко не каждая хозяйка может применять ее в доме по разным причинам. Поэтому все чаще россияне стали обращаться к народным проверенным методам в уборке дома.

Этот способ дешев, прост и очень эффективен. Он отлично справляется с разного рода загрязнениями. Созданный состав вы можете смело использовать в уборке всей кухни, ванной комнаты, туалета, мытья зеркал, шкафов, полок, окон во всем доме.

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Корочки любого цитрусового плода (лимона, апельсина, мандарина) залейте столовым уксусом, накройте крышкой, поставьте в теплое темное место на неделю.

Через 7 дней процедите и перелейте в пульверизатор, чтобы расходовать состав удобно и экономно. Получившееся средство разбрызгайте на загрязнения, оставьте на пять минут и смойте влажной губкой или тряпочкой.

Источник: belnovosti.by