Wildberries начал списывать деньги с карт — теперь официально

В компании Wildberries ввели новое правило. Теперь за покупку товаров картами Visa и Mastercard организация будет списывать комиссию в размере 3% от стоимости. Новшество действует с 9 октября.

В Wildberries объяснили так: якобы это вознаграждение банку, который выполняет платежи. Но эксперты уже усомнились в позиции — платежи проводятся через Национальную систему платежных карт. И находится она в России.

Пока же без комиссии можно оплатить заказы по карте «Мир».

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