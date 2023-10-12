Липкие крышки от сковородок отмываем только так: даже под ободком чисто (трюк с кипятком)

Крышки от сковородок и кастрюль рано или поздно покрываются налетом от жира и остатков еды. Часто убрать его довольно сложно.

Когда обычное мытье губкой и средством для посуды не помогает, испытайте этот трюк с кипятком, он точно сработает.

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Соедините 2 чайные ложки соды и 1 чайную ложку сухой горчицы. Положите крышки в таз, насыпьте в него также эту смесь и залейте кипятком.

Продержите в составе не менее 15 минут, очищающий эффект вы заметите довольно скоро. Наслоения сами собой начнут отходить и даже по ободку вымоются очень просто.

Промойте крышки губкой и щеткой, прополаскайте в большом количестве воды.

Источник: belnovosti.by