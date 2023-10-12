Колорадские жуки, проволочники и блошки сбегут из почвы — никакой химии, безопасное средство

Существуют вредители, отлично зимующие в почве. Это хрущи, колорадские жуки, проволочники, блошки и другие, которые из года в год объедают листья на деревьях, лакомятся плодами и уничтожают корни растений.

Существуют совершенно безопасные препараты, чтобы с ними расправиться, никакой химии. Например, «Боверия». Разведите 20 миллилитров средства на 10 литров воды и поливайте почву. Одной бутылки хватит на пять соток огорода.

Процедуру надо повторить весной, перед посадкой растений. И никакие вредители в дачный сезон вам будут не страшны.

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