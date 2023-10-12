Стираем только способом «9 ложек» — поражаемся, как соль меняет вещи: безупречная чистота, пятен нет

Соль и лимонная кислота великолепно помогают при стирке. Несколько ложек этих дешевеньких средств в разы изменят ваше привычное представление о стирке.

Лимонная кислота и соль усиливают свойства стирального порошка. Даже самое недорогое средство в сочетании с этими веществами будет работать мощно, отстирывать любые пятна, белые вещи отбеливать, при этом качество цветных не изменится. Напротив, окрашивание станет более заметным.

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В литре воды растворите 8 столовых ложек соли, 1 столовую ложку лимонной кислоты, можно добавить 1 столовую ложку бальзама для волос, который сыграет роль кондиционера.

Применяйте этот раствор в машинной стирке, выливая нужное количество в отсек для кондиционера. Порошка насыпайте как обычно.

Источник: дзен-канал: «Просто и интересно».