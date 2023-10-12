Как посадить озимый лук, чтобы он не ушел в стрелку — урожай пойдет на 3 недели раньше

В данный момент многие дачники высаживают озимый лук на своих огородах. Но и тут много нюансов — как сделать так, чтобы растение летом не ушло в стрелку, да и урожай получился крупным и сладким.

Многое зависит от сорта и размера посадочного материала. Для осеннего посева подойдут семена, устойчивые к стрелкованию. Это «Штутгартер ризен», «Ред барон», «Кармен», «Стурон».

Для посадки нужны самые мелкие луковички — так называемая обсушка. Обычно они около одного сантиметра. От таких стрелок не будет. А крупных — точно пойдут.

За несколько дней до посадки луковицы надо обеззаразить. Для этого на 25 минут надо замочить их в растворе марганцовки и просушить.

Грядки приготовьте за неделю до мероприятия. Участок должен быть солнечным, без застоев воды. На кислой почве лук расти не будет.

На один килограмм почвы внесите половину ведра компоста или перегноя. Добавьте песок и костную муку. Затем высаживайте лук в грунт. Таким образом, вы получите урожай на три недели раньше срока.

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