В какие даты лучше всего обрабатывать яблоню и грушу от вредителей и болезней - каким препаратом

Осенью после сбора урожая - самое лучшее время вылечить плодовые деревья. Если вы сейчас убьете всех вредителей и болезни, то в новом сезоне плоды будут здоровые - без гнили и червяков.

Приступайте к обработке, когда уже все листья пожелтеют и начнут опадать. Важно, чтобы деревья ушли в спячку, так как препараты сильные и могут сжечь молодые побеги.

При этом на улице должна быть плюсовая температура - около +3 градусов. Не ниже. Обычно это середина или конец октября.

Также важный момент - не должно быть дождя! Иначе осадки смоют средство и толку никакого не будет.

Идеально подойдет для обработки сада мочевина. В ней самое большое количество азота. Разведите 300 грамм средства на 10 литров воды и опрыскивайте как крону, так и стволы.

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