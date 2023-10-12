Вылили копеечное средство из аптечки на дно сковороды: трехслойный черный нагар слез, будто его не было

Почерневшие днища сковородок можно очистить нехитрым набором копеечных аптечных средств. Во времена СССР именно так и делали.
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Смешайте нашатырный спирт с борной кислотой в равных долях и нанесите состав на поверхность проблемной сковороды.
Спустя 3 часа любое загрязнение начнет размягчаться. Удалите нагар щеткой и ополосните сковороду в воде. Посуда будет сиять как новая!
Используйте этот состав также для очищения противней, духовок, казанов, старых крышек и конфорок.
Источник: tut-news.ru