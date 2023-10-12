Вначале даже не верилось: стирка с солью сделала белые вещи белее, а цветные ярче (простой трюк)

Наши мамы и бабушки не зря стирали вещи с солью, подмешивая ее в порошок. Так они усиливали моющие свойства средства.

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С солью от белья намного быстрее и эфффективнее удаляются загрязнения любого характера, моментально уходят пятна.

Мало того, соль позитивно влияет и на белые вещи, и на цветные. С ней светлые вещи становятся сияющими, а те, что окрашены - по итогу приобретают яркие краски.

Также соль выполняет роль кондиционера для белья, помогая выполаскиванию порошка из ткани, делая вещи мягкими и приятными на ощупь.

Соль можно добавлять в порошок в соотношении примерно 1 к 1. Либо сделать специальное средство с лимонной кислотой, когда загрязнения сильные.

В одном литре воды растворите около восьми столовых ложек соли, одну столовую ложку лимонной кислоты, одну столовую ложку бальзама для волос.

Перемешайте, применяйте раствор в машинной стирке, выливая нужное количество в отсек для кондиционера. Порошка отмеряйте как обычно.

Источник: дзен-канал: «Просто и интересно».