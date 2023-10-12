Навсегда изгоняем с участка сорняк, который размножает проволочника: 2 простых действия

Пырей – один из тех сорняков, которые нужно уничтожать в огороде в первую очередь. Именно здесь чаще всего разводится проволочник, а потом переползает на картофель и другие культуры.
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Изгоним этот сорняк с участка тремя простыми действиями.
Во-первых, обязательно перекапывайте свой участок на глубину 25-30 сантиметров, соблюдая правила севооборота и внесения органических удобрений.
Во-вторых, посадите на участке растения-сидераты, которые подавляют пырей: люцерну, клевер, освяницу.
Источник: belnovosti.by