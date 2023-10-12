Скоро 100 рублей за 1 доллар будут мечтой: озвучиваем реальную стоимость валюты на ближайшее время

Доллар на последних торгах Мосбиржи не стесняясь стал переваливать за 100 рублей. Правда пока рубль держит оборону, и «американец» немного откатывается назад.

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Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, полагает, что это явление временное. Никаких чудес, увы, нам ждать не стоит.

Эксперт уверен, несмотря на повышение цен на нефть, внешний фон для рубля остается негативным. Доллар будет консолидироваться в диапазоне 98,85-102,35 рубля на фоне снижения волатильности.

Мало того, со временем рынок адаптируется к курсу «американца» выше 100 рублей, в этом случае верхняя граница сместится до уровня в 109-110 рублей.

Источник: 1prime.ru