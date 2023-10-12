Почему осенью нельзя перекапывать грядки: убьете пользу, урожай под вопросом

Садоводы привычно перекапывают осенью грядки, но не всегда понимают, какой вред это несет. Вывернутый грунт подставляет холодам полезных насекомых, которые рыхлят почву и съедают вредителей.

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Также за свет постоянной перекопки может нарушиться структура почвы. В результате на поверхность грядок поднимется не такой полезный грунт, быстро теряющий свои свойства.

Но все-таки, несмотря на эти минусы, огород перекапывать осенью необходимо. Это время – лучшее для внесения удобрений в почву. Смело вкапывайте сейчас навоз, птичий помет и другие органические или минеральные подкормки.

При перекопке грядок осенью снижается вероятность всходов большого количества бурьяна весной. Так как их семена после процесса перекапывания окажутся глубоко под землей. Кроме того, активно уничтожаются вредители, а земля становится рыхлой, благодаря чему она быстрее прогревается весной.

Источник: Telegram-канал «Дачник»