Завалялся кабачок – приготовили божественный крем-суп: взяли чесночок, масло, пряности

О пользе кабачков известно давно, но у овоща есть как поклонники, так и противники. Между тем, есть универсальные блюда, которые явно придутся по вкусу любому. Это супы-пюре. Приготовить такое первое блюдо можно быстро и легко, а уплетать его будут все без исключения, потому что божественно вкусно.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На 1 кг кабачков надо 1 луковицу, 1 дольку чеснока, 1 ст ложку оливкового масла, 700-750 мл бульона или один бульонный кубик, соль, воду. Для аромата берут различные приправы: базилик, черный перец, нарезают свежую зелень.

Нарезать кабачок, лук и чеснок, отправить на сковородку в таком порядке: сначала лук, затем все остальное. Жарить до готовности в течение 7-8 минут.

В кастрюле вскипятить бульон, влить овощи, варить 7-10 минут, в самом конце посолить, добавить пряности. По готовности взбить блендером до кремообразного состояния и подавать к столу. Посыпать зеленью, добавить сухарики, так еще вкуснее.

По материалам сайта Belnovosti