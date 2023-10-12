Шарлотка по-английски: готовим ароматный яблочный крамбл - вся семья обожает

Длинными слякотными осенними вечерами многие семьи устраивают чаепитие с домашней выпечкой. В это время года на ура идут сладкие пироги с сезонными овощами и фруктами. Шарлотка бьет рекорды популярности, но вариантов ее приготовить или заменить масса.

Можно взяться за создание яблочного крамбла. Это классический английский десерт, и готовить его так же просто.

В качестве начинки нужны 1 кг яблок, половинка лимона, 1 ст ложка муки, 100 г сахара, пол чайной ложки молотой корицы.

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На тесто берут 120 г муки, 200 г коричневого сахара, 120 г сливочного масла, 1 ч.л корицы, соль.

Помыть, почистить и нарезать кубиками яблоки, выжать к ним лимон, добавить муку, сахар, корицу. Начинка готова, выкладываем ее в форму для запекания.

Для теста смешиваем все необходимые ингредиенты, предварительно растопив масло. Замешиваем так, чтобы образовалась крошка. И высыпаем ее поверх яблок.

Разогреваем духовку до 180 градусов, ставим крамбл на 30-40 минут. Подавать лучше с мороженым или взбитыми сливками – получается еще вкуснее.

По материалам сайта Belnovosti