Всю жизнь готовили драники неправильно: раскрыли секрет про муку и теперь всегда жарим кулинарный шедевр

Драники из молодого картофеля по осени – частое блюдо на столе российских семей. Это вкусно, сытно, может стать как гарниром к основному мясному блюду, так и отдельным перекусом. Между тем, как сделать оладушки максимально вкусными, знает не каждая хозяйка.

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Всю жизнь при замешивании теста для драников люди сыпали муку. Оказывается, там она совершенно не нужна. И настоящими считаются как раз такие оладьи, которые приготовлены из картофеля с высоким содержанием крахмала.

Еще одна хитрость для кулинарного шедевра – это ложка сметаны в тесте. Она помогает сохранить белоснежный вид оладушек, ведь общеизвестно, что тертый картофель окисляется и темнеет.

По материалам сайта Belnovosti