Когда и как надо сажать тюльпаны осенью: пышно зацветут весной раньше, чем у соседа

Самым благоприятным временем, когда следует высаживать тюльпаны на огороде, является осень. Но не все дачники знают, какой период наиболее подходящий.

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Тем временем, агроном Анастасия Коврижных подсказывает: идеальнее нет времени, чем период с конца сентября по конец октября. За месяц до посадки почву удобряют торфом или перегноем. Расчет такой - 10 кг на 1 квадратный метр грядки.

Место выбирают тоже не наобум. Важно, чтобы это был солнечный участок, а глубину посадки выбирают так: высоту луковицы надо умножить на 3. В среднем, получается 10-12 см для крупных, и 7-8 см для мелких луковок.

И обязательно после завершения работ грядку с тюльпанами укрывают лапником, чтобы защитить от морозов. Если все сделать правильно, весной цветы уже будут радовать своей красотой.

По материалам сайта Belnovosti