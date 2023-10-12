Слои на селедку в салате выкладываем только в таком порядке: самая вкусная «шуба», сметают со стола первой

«Селедка под шубой» - всенародно любимый салат, который готовится по поводу и без российскими хозяйками и имеет уйму вариаций. Предлагаем классический способ раскладки слоев, который, по уверениям автора Дзен-канала «Микс рецептов», является самым удачным, а сам салат получается вкуснее.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Традиционно для «шубы» берут одну селедку, свеклы 2 - 3 шт, картофеля 3 шт, моркови 2 шт, яйцо 3 - 4 шт, пол-луковицы, соль, майонез.

Отваренные овощи и яйца натираем по отдельности на крупной терке. Луковицу мелко нарезаем, селедку – кубиками, и смешиваем с луком. А первым слоем выкладываем картофель, слегка солим и поливаем майонезом. Затем идет селедка с луко.

Поверх селедки третьим слоем выкладываем яйца, подсаливаем и смазываем майонезом. Затем идет морковь, покрываем майонезом.

Завершаем салат слоем свеклы, которую также покрываем майонезом. Отправляем на пару часов в холодильник, а потом достаем и угощаемся.