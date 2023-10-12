Вскрылась правда про стирку на 30 и 40 градусах: вот почему нельзя так стирать

Множество россиян ежедневно пользуются стиральной машинкой. Она давно стала незаменимой помощницей. И излюбленным режимом «на скорую руку» стал 30-40-градусный цикл. Но выбирать постоянно только его – настоящее заблуждение.

Дело в том, что всегда стирать на 30 или 40 градусах, полагая, что это универсальная температура, и она подойдет любой ткани, - ошибочно. Поскольку у каждого изделия есть свои требования по уходу, и их стоит соблюдать. Иначе вещь может прийти в негодность раньше положенного.

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Так, вещи из деликатных тканей в 30-40 градусах могут повредиться, поскольку такая температура считается горячей для них. И лучше срочно изменить уход.

Так и постельному белью никак не подходит 30 или 40 градусов. Оно, а еще и полотенца нуждаются в дезинфекции горячей водой, которую невозможно провести при указанной температуре. И лучше выбрать режим на 60 градусов.

По материалам сайта Belnovosti